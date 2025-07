Amazon punta tutto sulla nuova serie fantasy The Fourth Wing

HQ

Mai dire morire. Dopo Gli Anelli del Potere (che è ancora in corso) e l'ormai cancellato La Ruota del Tempo, Amazon ha messo gli occhi su una delle proprietà fantasy più calde in circolazione in questo momento: The Fourth Wing di Rebecca Yarros, il primo capitolo della trilogia dell'Empireo.

Il libro ha già preso d'assalto TikTok (sì, davvero) e sta andando a ruba. La storia segue Violet Sorrengail, che viene mandata in una sorta di accademia militare dove viene addestrata per diventare una cavalcatrice di draghi. Secondo Deadline, Jac Schaeffer - la mente creativa dietro WandaVision e Agatha All Along - sarebbe stato scelto come showrunner. Anche se nulla è stato ancora confermato, il suo potenziale coinvolgimento sembra sia promettente che eccitante.

Tre libri della trilogia sono già stati pubblicati (The Fourth Wing, Iron Flame, Onyx Storm), con altri due in arrivo. Amazon sta chiaramente puntando al prossimo grande fenomeno fantasy, ma come per tutte le principali scommesse, ci sono seri rischi.

