American Dad torna per una 20esima stagione

La stravagante commedia familiare di Seth MacFarlane è stata ufficialmente rinnovata per una ventesima stagione da Fox – una pietra miliare significativa per American Dad, che continua a cavalcare l'onda del successo alimentato dalla satira e dall'assurdità che hanno reso lo show così popolare.

American Dad, come molti sanno, è stato creato da Seth MacFarlane insieme a Mike Barker e Matt Weitzman, e segue l'agente della CIA Stan Smith, la sua eccentrica famiglia e il loro animale domestico decisamente insolito.

Nessuno avrebbe potuto immaginare che quella che inizialmente era stata criticata come un'imitazione de I Griffin avrebbe avuto una tale resistenza. Ma dopo 20 lunghi anni sotto i riflettori, American Dad è riuscito a mantenere la sua popolarità in un panorama televisivo in continua evoluzione.

Guardi American Dad e in che modo pensi che differisca da Family Guy?