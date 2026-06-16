AMG aggiorna i SUV Mercedes con un nuovo V8

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La divisione AMG di Mercedes ha annunciato un nuovo motore V8, che installeranno sulle rinnovate GLE 63 S e GLS 63 S. È anche un V8 a motore flat-plane da 4,0 litri con turbo vantaggio, che sostituisce un motore che ha equipaggiato le versioni AMG per oltre un decennio.

I motori "flat-plan-crank" sono tipicamente associati alle supercar Ferrari o McLaren. Il design permette al motore di girare più liberamente e migliorare il flusso di scarico, spesso con una risposta dell'acceleratore più rapida e una maggiore potenza

Nella GLE 63 S, il nuovo motore eroga 620 cavalli, mentre la più grande GLS 63 S ne riceve 640.

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