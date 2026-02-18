Among Us e Ace Attorney si scontrano ancora una volta, portando Phoenix Wright al gioco della deduzione sociale

HQ

Dopo una precedente collaborazione tra Capcom e lo sviluppatore InnerSloth, che ha visto Among Us e Ace Attorney unirsi per portare Miles Edgeworth nel gioco delle deduzioni sociali, ora i due si uniscono nuovamente per un altro crossover tra le due serie.

Questa volta, la collaborazione porta Phoenix Wright in Among Us sotto forma di due cosmetici per il gioco, che includono Phoenix Wright's Hair e Phoenix Wright's Suit. La parte entusiasmante di questo crossover è che i cosmetici sono gratuiti e per reclamarli basta accedere a Among Us prima del 17 marzo alle 18:00 GMT/19:00 CET.

InnerSloth conclude il loro annuncio con: "Sarete impegnati nello spirito di giustizia (e si spera che sarete più bravi a mentire e costruire alibi) con questi nuovi fili."

Prenderai queste prelibatezze di Ace Attorney?