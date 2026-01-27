Analista: "The Witcher 4 costerà 800 milioni di dollari per sviluppare e commercializzare"

HQ

CD Projekt RED ci ha aggiornati costantemente su The Witcher 4, che è iniziato con un team di sviluppo relativamente piccolo che è cresciuto gradualmente piuttosto grande. Al momento, ci sono molti dipendenti che lavorano al gioco, il che suggerisce che alla fine avrà un budget notevolmente grande - se si crede a una sola analisi.

The Witcher 3: Wild Hunt è stato stimato in costi di 32 milioni di dollari, di cui 35 milioni spesi in marketing, quando lo sviluppo si è concluso nel 2015. Secondo un'analisi della polacca Strefa Inwestorów, lo sviluppo The Witcher 4 costerà circa 388 milioni di dollari, con una somma simile destinata al marketing.

Questo significa che il budget totale del gioco sarà vicino agli 800 milioni di dollari. Questo lo porta a oltre dieci volte il costo del gioco precedente della serie, e poco meno del doppio del costo stimato di sviluppo di Cyberpunk 2077, tra i 420 e i 500 milioni di dollari - anche se questa cifra include anche lo sviluppo di patch e DLC.