Ancora più prove di un Hollow Knight: Silksong shadow-drop appaiono online

Era la notte prima di Cantoseta, quando in tutta la casa non si muoveva una creatura, nemmeno un pidocchio. L'hype è stato messo in onda con cura, nella speranza che Hornet sarebbe presto arrivato. In effetti, ragazzi, sembra che le prove continue indichino che una sorta di rivelazione di Silksong sia imminente.

Dopo aver sentito parlare di aggiornamenti, apparizioni nei musei e altro ancora, i fan credono che un calo delle ombre sia dovuto da un momento all'altro, con questo fine settimana che è il momento perfetto per farlo. Come rilevato da TheGamer, SteamDB ora mostra che i sistemi operativi Hollow Knight: Silksong saranno disponibili.

È possibile che alla vetrina del Summer Game Fest di stasera, potremmo vedere Geoff Keighley presentare il gioco ancora una volta dopo la sua pausa nel 2023. Dal momento che l'ultima volta che abbiamo visto Silksong è stato a una vetrina Xbox, però, forse aspetteremo fino a domenica. Oppure, tutto questo clamore potrebbe essere ancora una volta inutile, e gli speranzosiHollow Knight: Silksong potrebbero fare la fine dei fan di Bloodborne. Sempre deluso.