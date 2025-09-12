André Onana completa il trasferimento al Trabzonspor dopo un disaccordo con Ruben Amorim

HQ

André Onana, portiere camerunense, si è unito al Trabzonspor, club turco di Trabzon, nella parte nord-orientale del paese, in prestito dal Manchester United. Questo è consentito in quanto la finestra di trasferimento è ancora aperta in Turchia (si chiude oggi) e arriva dopo un disaccordo tra l'attuale allenatore del Manchester United Ruben Amorim, che si è sbarazzato di tutti i giocatori che non gli piacevano per il suo progetto di ricostruire la squadra, in uno dei suoi punti più bassi di sempre.

Il Manchester United ha già iniziato la stagione con il piede sbagliato (una vittoria, un pareggio, una sconfitta in Premier League e l'eliminazione dalla EFL Cup da parte del Grimsby, squadra di quarta divisione).

Onana non ha partecipato a nessuna delle partite di Premier League. Amorim lo ha usato solo nella sconfitta della EFL Cup, sperando che sarebbe stata una partita più facile, invece si è trasformata in un disastro. Senne Lammens, belga, è stata la prima scelta di Amorim per il gol, dopo che è stato acquistato dal Royal Antwerp per 21 milioni di euro, 18.1 milioni di sterline quest'estate.

Negli ultimi mesi, il club ha venduto o prestato giocatori che una volta erano considerati fondamentali per il club, come Marcus Rashford, Antony, Garnacho e Jadon Sancho.