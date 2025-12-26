Andy Roddick impressionato dalla prestazione di Djokovic nel 2025, ma dubita che possa reggere fino a un Full Slam completo

HQ

L'ex tennista Andy Roddick, che ha vinto gli US Open nel 2003 ed è stato finalista di Wimbledon altre tre volte, oltre a aver vinto 32 titoli tra cui cinque Masters, ora ha un popolare canale YouTube, Served, che parla di notizie sul tennis, e nel suo ultimo video, pubblicato il 26 dicembre, Roddick ha parlato del futuro dei primi cinque in ATP.

Novak Djokovic è l'unico giocatore tra i primi 5 che Roddick abbia mai affrontato. Prima del suo ritiro nel 2012, Roddick e Djokovic si sono affrontati nove volte, e Roddick ne ha vinte cinque. Ma ciò che sorprende davvero è che Roddick ha solo cinque anni in più di Djokovic, che, a 38 anni, è ancora quarto nella classifica ATP, a soli 300 punti da Alexander Zverev, anche se a una grande distanza dai primi due, Alcaraz e Sinner.

Roddick ha elogiato Djokovic, descrivendolo come un "tennista part-time" a causa del numero relativamente esiguo di tornei e partite a cui ha partecipato. Djokovic ha chiuso l'anno con un record di 39-11 vittorie e 11 sconfitte, vincendo due tornei ATP 250 a Ginevra e Atene, ma dando priorità ai tornei del Grande Slam, mancando alcuni tornei Masters 1.000 e le ATP Finals.

"Come giudichiamo quest'anno rispetto alla sua carriera? È stato come se qualsiasi anno in cui non vincesse un Major fosse probabilmente deludente per lui. Quest'anno è stato pazzesco da guardare. Era fondamentalmente un tennista part-time che era ancora il terzo miglior giocatore al mondo. È uno scherzo. È incredibilmente impressionante", disse Roddick.

Il corpo di Djokovic riuscirà a reggere un Grande Slam di due settimane?

Nonostante abbia giocato meno tornei e abbia vinto solo due tornei minori dal valore di 250 punti ATP, ha comunque raggiunto le semifinali di tutti e quattro i Grand Slam, che gli conferiscono 800 punti. Tuttavia, Roddick dubita che il suo corpo possa reggere un Grande Slam di due settimane, con partite al meglio delle cinque. "Non so se riesca ad allenarsi come faceva prima. E se non riesci a farlo, riesci a far reggere il tuo corpo nel corso di due settimane in un Major al meglio delle cinque?"

Novak Djokovic ha già confermato il primo torneo che giocherà nel 2026, e sarà prima degli Australian Open, all'Adelaide International, un torneo ATP 250 dal 12 al 17 gennaio. Pensi che Novak Djokovic vincerà un Grande Slam quest'anno?