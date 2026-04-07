Andy Serkis tornerà nel ruolo di Alfred in The Batman - Part II, le riprese inizieranno questo giugno
Pensavamo che la produzione sarebbe iniziata un po' prima, ma sembra che ci sarà ancora molto tempo per girare il film prima di ottobre 2027.
Alfred potrebbe aver avuto un grosso problema di salute causato da un'esplosione nel primo film, ma Andy Serkis tornerà a interpretare il maggiordomo preferito e unico di Batman nel tanto atteso sequel de The Batman.
Serkis lo ha confermato in un'intervista a Collider, dove ha rivelato che i registi di The Batman - Part II stavano cercando di adattarsi al suo programma per aiutarlo a inserirsi nel film. Ha anche un altro grande ritorno nel franchise, mentre dirige e sembra destinato a recitare ne Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, che uscirà nelle sale il prossimo dicembre.
Come collaboratore di lunga data del regista Matt Reeves, Andy Serkis sembra molto entusiasta di tornare per The Batman - Part II. "[Reeves] è uno scrittore e regista supremo, come ben sai. Voleva davvero prendersi il suo tempo per assicurarsi che fosse davvero giusto, ed è una sceneggiatura incredibile. Davvero. È così emozionante e molto potente, quindi non vedo l'ora," ha detto Serkis.
Sembra che non dovrà aspettare molto per arrivare alle riprese. Secondo Deadline, The Batman - Part II inizieranno le riprese questo giugno, a Londra. Questo potrebbe far sembrare Gotham un po' diversa dall'ambientazione di Liverpool che abbiamo visto l'ultima volta, ma siamo certi che Reeves manterrà il suo aspetto sporco della città di Batman.