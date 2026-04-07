Andy Serkis tornerà nel ruolo di Alfred in The Batman - Part II, le riprese inizieranno questo giugno

HQ

Alfred potrebbe aver avuto un grosso problema di salute causato da un'esplosione nel primo film, ma Andy Serkis tornerà a interpretare il maggiordomo preferito e unico di Batman nel tanto atteso sequel de The Batman.

Serkis lo ha confermato in un'intervista a Collider, dove ha rivelato che i registi di The Batman - Part II stavano cercando di adattarsi al suo programma per aiutarlo a inserirsi nel film. Ha anche un altro grande ritorno nel franchise, mentre dirige e sembra destinato a recitare ne Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, che uscirà nelle sale il prossimo dicembre.

Come collaboratore di lunga data del regista Matt Reeves, Andy Serkis sembra molto entusiasta di tornare per The Batman - Part II. "[Reeves] è uno scrittore e regista supremo, come ben sai. Voleva davvero prendersi il suo tempo per assicurarsi che fosse davvero giusto, ed è una sceneggiatura incredibile. Davvero. È così emozionante e molto potente, quindi non vedo l'ora," ha detto Serkis.

Sembra che non dovrà aspettare molto per arrivare alle riprese. Secondo Deadline, The Batman - Part II inizieranno le riprese questo giugno, a Londra. Questo potrebbe far sembrare Gotham un po' diversa dall'ambientazione di Liverpool che abbiamo visto l'ultima volta, ma siamo certi che Reeves manterrà il suo aspetto sporco della città di Batman.