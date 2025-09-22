Angelina Jolie esprime preoccupazione per la libertà di parola negli Stati Uniti al Festival di San Sebastian

HQ

La scorsa settimana, abbiamo ricevuto la notizia che la ABC aveva rimosso a tempo indeterminato il Jimmy Kimmel Live! dal suo palinsesto dopo le osservazioni fatte dal conduttore sull'attivista conservatore Charlie Kirk. Da allora, molte persone hanno reagito a questo. Ora, al Festival di San Sebastián, Angelina Jolie ha espresso disagio per l'attuale clima negli Stati Uniti, affermando di non riconoscere più il suo paese a causa delle crescenti minacce alle libertà personali. Le sue osservazioni sono arrivate poco dopo la sospensione di Jimmy Kimmel da parte della Disney, una decisione che ha attirato aspre critiche da star tra cui Pedro Pascal, Mark Ruffalo e Tatiana Maslany. Mentre la Jolie ha evitato di nominare direttamente Kimmel, molte persone hanno indirizzato la conversazione verso questo. Cosa ne pensi della situazione attuale? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!