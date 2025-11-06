Angelina Jolie visita la città in prima linea di Kherson, uno dei luoghi più pericolosi dell'Ucraina

HQ

L'attrice hollywoodiana Angelina Jolie ha visitato Kherson, una delle città più pericolose dell'Ucraina in prima linea, dove ha incontrato il personale medico, i volontari e i civili che subiscono gli implacabili attacchi russi. La sua visita è stata organizzata dalla Legacy of War Foundation, che ha detto che la Jolie ha viaggiato anche nella vicina regione di Mykolaiv.

"In un momento in cui i governi di tutto il mondo stanno voltando le spalle alla protezione dei civili, la loro forza e il loro sostegno reciproco sono umilianti", Ha detto la Jolie in una dichiarazione rilasciata giovedì dalla fondazione.

Le foto pubblicate dal gruppo mostrano la Jolie che indossa un giubbotto antiproiettile in un seminterrato e incontra i bambini in una stanza sotterranea senza finestre. Secondo quanto riferito, ha visitato strutture mediche ed educative che erano state spostate sotto terra per proteggere i residenti dai bombardamenti quasi quotidiani.

La vita sotto tiro a Kherson

Un tempo sede di quasi 300.000 residenti, Kherson rimane la più grande città nel raggio d'azione dell'artiglieria e dei droni russi, il che la rende uno dei luoghi più pericolosi dell'Ucraina. Le forze russe hanno occupato la città nel marzo 2022, prima di ritirarsi otto mesi dopo attraverso il fiume Dnipro, dove continuano a lanciare attacchi dalla riva opposta.

Una recente inchiesta delle Nazioni Unite ha rilevato che le truppe russe hanno utilizzato i droni per dare la caccia ai civili vicino alla linea del fronte, costringendo migliaia di persone a fuggire, azioni che potrebbero costituire crimini contro l'umanità, secondo gli investigatori. Mosca ha negato di aver deliberatamente preso di mira i civili.

Seconda visita in Ucraina

Questo segna il secondo viaggio della Jolie in Ucraina dall'inizio della guerra. In precedenza aveva visitato Leopoli nella primavera del 2022, incontrando i civili sfollati a causa dell'invasione russa.

"A volte sembra che siamo stati dimenticati, ma possiamo vedere che non è così", ha detto Oleksandr Tolokonnikov, vice capo dell'amministrazione regionale di Kherson, esprimendo gratitudine per la visita della Jolie.