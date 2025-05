Animal Crossing: New Horizons rilascia il suo primo aggiornamento in quasi 3 anni

HQ

Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto il suo primo aggiornamento in quasi tre anni. Novembre 2022 segna l'ultima volta che l'accogliente sandbox ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento, che ha aggiunto alcune correzioni a diversi problemi, migliorando l'esperienza di gioco complessiva.

L'aggiornamento del 27 maggio sembra essereAnimal Crossing: New Horizons in preparazione per il lancio di Nintendo Switch 2 all'inizio del prossimo mese. L'unica nota nelle note della patch recita "Migliorata la compatibilità per le sessioni multiplayer tra Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch".

Quindi, niente di troppo sostanziale, ma è bello sapere che Nintendo si sta preparando per un sacco di crossplay tra le generazioni di Switch. I fan di Animal Crossing sperano ancora in un nuovo contenuto o in un aggiornamento più grande di cui essere davvero entusiasti. Forse la generazione Switch 2 può portarci il prossimo capitolo della nostra saga di debiti con Tom Nook.