Annapurna Interactive condivide il nuovo trailer di Forever Ago e conferma la finestra di lancio autunnale

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"La vita è fatta di storie. Su dove siamo stati, dove stiamo andando e le persone che incontriamo lungo il percorso." Questo è il messaggio principale dell'ultimo trailer di Forever Ago, un gioco d'avventura pubblicato da Annapurna Interactive e sviluppato da Third Shift che è appena apparso alla presentazione Xbox Partner Preview.

Considerato un "gioco narrativo toccante", questa storia segue Alfred, un uomo anziano che ripercorre le sue avventure durante la vita dopo aver affrontato una tragedia che sembra ruotare attorno alla perdita del suo partner. Viaggiando in minivan e usando una fotocamera istantanea per raccontare il suo viaggio, questa è una storia di "redenzione".

Previsto per il debutto su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, non abbiamo ancora una data precisa per il lancio di Forever Ago, solo che avverrà questo autunno. Quello che abbiamo è l'ultimo trailer come visto qui sotto, più una marea di immagini del gioco.