Annapurna Interactive ospiterà una vetrina la prossima settimana

È già stata un'estate molto impegnativa e non ci sono segni di rallentamento nemmeno nel mondo dei giochi. Questo settembre è stato pazzesco, con lanci importanti che cadono frequentemente e grandi spettacoli da guardare, qualcosa che continuerà solo la prossima settimana quando accadrà Tokyo Game Show e Xbox ospiterà una trasmissione.

Circolano voci secondo cui si terrà anche un State of Play ospitato da PlayStation, ma dato che non abbiamo ancora visto alcuna conferma ufficiale su questo fronte, forse è meglio distogliere la nostra attenzione su ciò che sappiamo assolutamente che accadrà.

Annapurna Interactive ospiterà una vetrina come parte di Tokyo Game Show. Accadrà la prossima settimana, mercoledì 24 settembre per noi in Europa, all'empia ora dell'1:00 BST/2:00 CEST.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questo show, presenterà "tre nuovi giochi degli sviluppatori Yarn Owl, Iridium Studios e Marumittu Games" e per un assaggio di ciò che verrà, dai un'occhiata al teaser trailer per lo showcase qui sotto.