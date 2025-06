Anni di lavoro: Netanyahu finalmente fa la sua mossa sull'Iran Il primo ministro israeliano lancia attacchi aerei mirati, riaccendendo le tensioni mentre i colloqui sul nucleare vacillano.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Dopo anni di minacce e diplomazia fallimentare, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato attacchi diretti ai siti nucleari iraniani, segnando un drammatico cambiamento nel conflitto che cova da tempo.

"Quasi un secolo fa, di fronte ai nazisti, una generazione di leader non è riuscita ad agire in tempo", ha dichiarato Netanyahu, osservando che la strategia di placare il leader nazista Adolf Hitler ha provocato la perdita di 6 milioni di vite ebree, "un terzo del mio popolo". Ciò avviene mentre i colloqui sul nucleare tra gli Stati Uniti e l'Iran sono crollati silenziosamente, offrendo a Netanyahu quella che vedeva come una finestra fugace per agire. Mentre Israele sostiene che gli attacchi miravano a fermare il potenziale sviluppo di armi, Teheran insiste che il suo programma rimane pacifico. Il 20 settembre 2023 il Segretario Generale Antonio Guterres incontra il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu presso la sede di New York // Shutterstock