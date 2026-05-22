Annunciata collaborazione tra McDonald's e Mega Man

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Come al solito, il Giappone riceve tutte le collaborazioni interessanti nel mondo del gaming, e oggi ne abbiamo un ottimo esempio da McDonald's, che si è unito a Capcom per lanciare una campagna congiunta di Mega Man per il Premium Roast Iced Coffee.

La campagna di marketing presenta una nuova versione di una canzone creata dai fan di 18 anni fa che è diventata molto popolare nella comunità dei videogiocatori giapponese e ha aiutato i giocatori più giovani a riscoprire i classici giochi di Mega Man. È un modo meraviglioso per Capcom di mostrare il proprio apprezzamento per le creazioni dei fan, invece di cercare di opporsi a loro, cosa che purtroppo è ancora troppo comune.

Come parte della campagna, ci sono anche tre sfondi con Mega Man in diverse versioni disponibili per il download per i giocatori giapponesi che desiderano un hamburger.