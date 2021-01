Annunciati i Gayming Awards, i premi per i videogiochi LGBTQ+

Stai guardando Pubblicità

L'industria videoludica si prepara già al prossimo anno, quando i Gayming Awards verranno presentati in anteprima il 24 febbraio. L'evento, che sarà il primo spettacolo al mondo di premi di gioco LGBTQ+, è sponsorizzato da EA Games e Gayming Magazine.

I Gayming Awards hanno ricevuto un enorme sostegno da nomi del settore, come Square Enix, Green Man Gaming, Jagex e Creative Assembly, ognuno dei quali sarà in qualità di sponsor per lo show.

"EA è lieta di sponsorizzare i primi Gayming Awards", ha dichiarato Colin Blackwood, Country Manager di UKI presso EA. "Come uno dei partner fondatori dell'impegno di #RaiseTheGame, ci impegniamo a celebrare la diversità e l'inclusione nel settore dei videogiochi e i Gayming Awards sono una grande opportunità per farlo".

Qualsiasi gioco pubblicato entro l'anno solare 2020 può essere votato per un premio. La votazione stessa si svolgerà per tutto novembre e dicembre 2020.