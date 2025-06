Code Vein II annunciato con l'intenzione di lanciare nel 2026

Siamo a meno di un quarto del Summer Game Fest quest'anno, ma c'è già un po' di tema. Dopo Mortal Shell II che ha dato il via alla trasmissione, Bandai Namco ha appena fatto un'apparizione per presentare al mondo il sequel di Code Vein.

Conosciuto semplicemente come Code Vein II, questo si baserà sull'estetica simile all'anime del primo gioco e sulla sua configurazione Soulslike action-RPG per offrire ancora una volta alcuni combattimenti impegnativi da padroneggiare per i fan di questo tipo di gioco.

Al momento, ci è stato dato solo un breve assaggio del gioco in un trailer che era per lo più un filmato cinematografico. Ciò che il trailer ha rivelato è che il gioco verrà lanciato già il prossimo anno e su console PC, PS5 e Xbox Series X/S.