Annunciato Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, in uscita a marzo 2026

Koei Tecmo lancerà un'edizione rimasterizzata di uno dei titoli più popolari della saga di Dynasty Warriors. Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered è stato annunciato all'ultimo State of Play, con la data fissata al 19 marzo 2026 su PS5.

Dynasty Warriors 3 è stato lanciato originariamente nel 2001, sviluppato da Omega Force per PlayStation 2 e Xbox. È ambientato durante l'era dei Tre Regni in Cina. Il gioco è stato descritto da Koei Tecmo come quello che ha gettato le basi dell'intera serie, che continua ancora oggi (Dynasty Warriors: Origins è stato rilasciato all'inizio di quest'anno).

Il titolo, oltre a una grafica completamente rielaborata, includerà anche i contenuti di Xtreme Legends. Ti aspetta un po' di azione musou? Verrà lanciato il 19 marzo 2026 su PS5 (presumibilmente anche su altre console, ma non è stato annunciato al momento in cui scriviamo).