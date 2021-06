Annunciato Marvel's Guardians of the Galaxy, è ufficiale

Durante l'evento digitale Square Enix Presents, Eidos-Montréal e Square Enix hanno rivelato il nuovo Marvel's Guardians of the Galaxy, un esilarante gioco action in terza persona dalla forte componente narrativa, che combina una storia originale ed elettrizzanti meccaniche di gioco per giocatore singolo.

Sviluppato da Eidos-Montréal in collaborazione con Marvel Entertainment, Marvel's Guardians of the Galaxy sarà pubblicato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021.

Per saperne di più sul gioco, dai un'occhiata alla nostra anteprima e al trailer di annuncio.