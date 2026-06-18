Anthropic si unisce alla coalizione per la rimozione del carbonio che ha appena aumentato i fondi per quasi 1 miliardo di dollari

HQ

La coalizione per la rimozione del carbonio nota come Frontier sta aggiungendo altri 915 milioni di dollari per sostenere le loro tecnologie di rimozione, scrive Reuters. Il gruppo è sostenuto da Big Tech (grandi aziende tecnologiche, tra cui Stripe e Google), è stato lanciato nel 2022 e ora ha promessi di finanziamento totali di 1,8 miliardi di dollari.

Anche la società di intelligenza artificiale Anthropic (la società dietro il modello Claude) si è unita alla coalizione come nuovo membro, un'iniziativa che aggiunge un altro grande attore dell'IA a un'organizzazione che utilizza impegni di acquisto anticipato per aiutare le startup di rimozione del carbonio a scalare più rapidamente e ridurre i rischi di investimento.

L'aumento dei fondi dovrebbe sostenere le scommesse a lungo termine su metodi innovativi e emergenti di rimozione. Secondo il rapporto, Frontier prevede di firmare contratti di scarico di 8-10 anni (acquistando una certa quantità di crediti per la rimozione di carbonio da un'azienda in diversi anni, anche prima che la tecnologia sia completamente scalata) per tecnologie come la cattura diretta dell'aria, l'erodazione migliorata delle rocce, la rimozione a base di biomassa e l'aumento dell'alcalinità oceanica. Tutti questi potrebbero teoricamente crescere in modo significativo, ma al momento affrontano rischi di costi e tecnici.