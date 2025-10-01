Antoine Griezmann diventa il primo giocatore dell'Atlético de Madrid a segnare 200 gol durante il 5-1 contro il Francoforte

HQ

L'Atlético de Madrid ha fatto un'inversione di marcia la scorsa settimana: dal peggior debutto di sempre nella Liga per l'allenatore Cholo Simeone, a tre vittorie consecutive, tra cui una vittoria per 5-2 sul Real Madrid nel derby di sabato a LaLiga, e una vittoria per 5-1 contro l'Eintracht Francoforte in Champions League. Tutti loro, in casa, il Riyadh Air Metropolitano, così Antoine Griezmann ha potuto festeggiare il suo 200° gol da record con i suoi tifosi.

È passato molto tempo da quando il francese è diventato il capocannoniere di tutti i tempi all'Atlético de Madrid. Il record precedente è detenuto da Luis Aragonés, che ha segnato 172 gol tra il 1964 e il 1974. Ma ora ha raggiunto il numero magico di 200 gol, realizzati in 453 partite da quando è entrato a far parte del club nel 2014 (anche se ha trascorso alcuni anni al Barcellona nel frattempo).

"Sono così felice e orgogliosa di aver raggiunto questo traguardo. Con il duro lavoro, mia moglie a casa e i bambini che sono stati di grande aiuto, siamo stati in grado di raggiungere questo obiettivo insieme e continueremo a farlo", ha detto Griezmann dopo la partita a Movistar.

Griezmann ha segnato il 3-0 poco prima dell'intervallo durante la partita di martedì, un regalo di Julián Álvarez. La squadra è riuscita a finire 5-1 e ad aggiungere i primi tre punti in Champions League.