Antoine Semenyo annunciato come nuovo acquisto del Manchester City: "Un vero privilegio essere qui"
Il Manchester City rafforza l'attacco con l'ala del Bournemouth Antoine Semenyo.
Il Manchester City ha annunciato l'acquisto di Antoine Semenyo, nuovo attaccante della squadra, lasciando il Bournemouth per £64M (55,5 euro) con un contratto quinquennale, fino al 2031, diventando il quarto giocatore più costoso del club.
Nato nel Chelsea di origine ghanese, dove gioca a livello internazionale, Semenyo ha debuttato nella nazionale senior al Bristol City, anche se ha trascorso alcuni mesi in prestito al Bath City, Newport County e Sunderland, prima di trasferirsi al Bournemouth nel 2023. Il Manchester City lo descrive come "uno degli esterni offensivi più entusiasmanti e richiesti della Premier League".
"Ho seguito il City nell'ultimo decennio sotto la guida di Pep Guardiola, e sono stati la squadra dominante in Premier League oltre a ottenere risultati straordinari in Champions League, FA Cup e League Cup", ha detto Semeyo.
"Hanno fissato i più alti standard ed è un club con giocatori di livello mondiale, strutture di livello mondiale e uno dei più grandi allenatori di sempre nel Pep. Ho così tanto margine di miglioramento, quindi essere in questo club, a questa fase della mia carriera, è perfetto per me. È un vero privilegio essere qui."
Il debutto di Semeyo sotto l'ordine di Pep Guardiola potrebbe essere questa partita di ottavi di finale del fine settimana della EFL Cup, o la prima gara della semifinale della Carabao Cup martedì prossimo a Newcastle.