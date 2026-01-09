Antoine Semenyo annunciato come nuovo acquisto del Manchester City: "Un vero privilegio essere qui"

HQ

Il Manchester City ha annunciato l'acquisto di Antoine Semenyo, nuovo attaccante della squadra, lasciando il Bournemouth per £64M (55,5 euro) con un contratto quinquennale, fino al 2031, diventando il quarto giocatore più costoso del club.

Nato nel Chelsea di origine ghanese, dove gioca a livello internazionale, Semenyo ha debuttato nella nazionale senior al Bristol City, anche se ha trascorso alcuni mesi in prestito al Bath City, Newport County e Sunderland, prima di trasferirsi al Bournemouth nel 2023. Il Manchester City lo descrive come "uno degli esterni offensivi più entusiasmanti e richiesti della Premier League".

"Ho seguito il City nell'ultimo decennio sotto la guida di Pep Guardiola, e sono stati la squadra dominante in Premier League oltre a ottenere risultati straordinari in Champions League, FA Cup e League Cup", ha detto Semeyo.

"Hanno fissato i più alti standard ed è un club con giocatori di livello mondiale, strutture di livello mondiale e uno dei più grandi allenatori di sempre nel Pep. Ho così tanto margine di miglioramento, quindi essere in questo club, a questa fase della mia carriera, è perfetto per me. È un vero privilegio essere qui."

Il debutto di Semeyo sotto l'ordine di Pep Guardiola potrebbe essere questa partita di ottavi di finale del fine settimana della EFL Cup, o la prima gara della semifinale della Carabao Cup martedì prossimo a Newcastle.