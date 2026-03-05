Appaltatori della difesa si muovono per abbandonare l'IA Anthropic dopo il divieto di Trump

HQ

Secondo Reuters, si prevede che importanti aziende di difesa statunitensi, tra cui Lockheed Martin, rimuoveranno gli strumenti di intelligenza artificiale di Anthropic dalle loro catene di approvvigionamento dopo il divieto del presidente Donald Trump sull'uso federale del sistema Claude dell'azienda.



La scorsa settimana l'amministrazione ha ordinato una rimozione graduale della tecnologia di Anthropic in tutte le agenzie federali per sei mesi. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth è andato oltre, affermando che appaltatori, fornitori o partner che fanno affari con l'esercito statunitense non possono svolgere attività commerciali con Anthropic, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

Lockheed Martin // Shutterstock

Gli esperti legali hanno messo in dubbio se il Pentagono abbia l'autorità di imporre una restrizione così ampia ai contractor privati, suggerendo che la decisione potrebbe incontrare sfide legali. Anthropic ha dichiarato che contesterà il divieto, sostenendo che il Dipartimento della Difesa non ha l'autorità statutaria per vietare ai contraenti di usare i suoi strumenti al di fuori del lavoro governativo.

Nonostante la base legale incerta, gli avvocati di appalti governativi affermano che le aziende dipendenti dai contratti del Pentagono probabilmente si conformeranno rapidamente per evitare di mettere a rischio l'accesso al bilancio annuale federale da un trilione di dollari. Lockheed Martin ha dichiarato che seguirà le direttive presidenziali e del Dipartimento della Difesa e si aspetta un impatto operativo minimo, sottolineando di non dipendere da un singolo fornitore di IA...