Apple acquisisce il primo studio di sviluppo di giochi

HQ

Apple ha acquisito il suo primo studio di videogiochi. Il gigante della tecnologia ha recentemente rivelato di aver acquisito RAC7, un team di sviluppo di due persone dietro uno dei successi di Apple Arcade del 2019.

RAC7 ha prodotto Sneaky Sasquatch, un gioco d'avventura che ha preso d'assalto Apple Arcade. Il gioco ha ricevuto aggiornamenti regolari sin dal lancio e RAC7 sembra continuare il proprio lavoro sotto Apple come studio interno.

"Amiamo Sneaky Sasquatch e siamo entusiasti che il team di 2 persone di RAC7 si sia unito ad Apple per continuare il loro lavoro su di esso con noi", ha detto un portavoce di Apple a Digital Trends. "Continueremo a offrire un'esperienza eccezionale ai giocatori di Apple Arcade con centinaia di giochi di molti dei migliori sviluppatori di giochi al mondo."

Sebbene le acquisizioni siano abbastanza comuni nell'era moderna dei giochi, a quanto pare Apple non ha intenzione di farne un'abitudine. La società ha affermato che la mossa è stata una circostanza unica, in quanto credeva che potesse aiutare il team di RAC7 a far crescere ulteriormente il gioco.