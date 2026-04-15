Apple Maps riceverà pubblicità abbastanza presto

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La seconda beta di iOS 26.5 ha chiarito che Apple si sta preparando per annunci nell'app Apple Maps, come riportato da Mac Rumors.

C'è una nuova schermata iniziale nell'app, che indica che "mostrerà annunci basati sulla posizione approssimativa, i termini di ricerca attuali o una vista della mappa durante la ricerca". Gli annunci pubblicitari possono essere visti anche nella sezione "Luoghi suggeriti". Non è ancora chiaro se Apple abbia appena implementato la schermata iniziale, o se gli annunci inizieranno ad apparire nel prossimo futuro.

Secondo Apple, le informazioni pubblicitarie non sono collegate a un account Apple per motivi di privacy degli utenti. E forse cosa più importante, i dati non vengono raccolti o memorizzati da Apple e non vengono condivisi con terze parti.

Apple ha annunciato l'intenzione di introdurre pubblicità per l'app Maps già a marzo 2026, mentre le pubblicità vere e proprie saranno distribuite al pubblico "quest'estate". E dove si possono vedere queste pubblicità? Al momento, Apple prevede di includere pubblicità nell'app Maps su iPhone, iPad e Mac negli Stati Uniti e in Canada. Quindi sembra che per ora l'Europa non sia inclusa.