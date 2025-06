Ara: History Untold ottiene sia un nuovo aggiornamento che un'espansione È stato rilasciato nell'agosto dello scorso anno ed è ora disponibile sia per PC che per Xbox ed è incluso anche in Game Pass.

HQ Lo scorso autunno è uscito il gioco di strategia Ara: History Untold, un concorrente di Civilization che è stato rilasciato solo sei mesi prima di Civilization VII e probabilmente si è un po' perso nell'hype. Ma mentre la settima parte purtroppo non ha funzionato come previsto, Ara è stato davvero un bel gioco che è stato premiato con un punteggio più alto. E ora è davvero migliorato ulteriormente. Tramite Xbox Wire si annuncia che Ara: History Untold è stato ampliato sia con un aggiornamento gratuito che con l'espansione Untold Scenarios. Il primo include diverse nuove funzionalità come un migliore generatore di mappe, una migliore panoramica strategica, un'intelligenza artificiale più intelligente e una minore necessità di microgestione. Inoltre, la grafica è stata rivista. La nuova espansione Untold Scenarios contiene diversi nuovi scenari, tra cui il collasso dell'età del bronzo, l'Europa al bivio, l'espansione americana e lo scontro tra continenti. Per saperne di più sul suo contenuto, clicca qui.