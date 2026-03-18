ARC Raiders cofondatore dello studio si separa con lo sviluppatore per accuse di cattiva condotta sessuale

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Embark Studios, lo sviluppatore di ARC Raiders e The Finals, si è separata dall'ex CCO e cofondatore dello studio Rob Runesson, a seguito di accuse anonime di cattiva condotta sessuale riguardo alla relazione di Runesson con un popolare streamer di The Finals.

Embark ha rilasciato una dichiarazione a IGN dopo la partenza di Runesson, che recita come segue: "Il nostro team di leadership è stato recentemente informato di accuse contro un dipendente di Embark. Prendiamo queste questioni molto seriamente e, come parte del nostro processo per affrontare qualsiasi tipo di accusa, abbiamo subito assunto uno studio legale per condurre un'indagine esterna. L'indagine non ha confermato le accuse, ma abbiamo ritenuto la situazione insostenibile e abbiamo concordato reciprocamente di separarci da Rob."

Le accuse ruotavano attorno alla relazione di Runesson con una streamer donna, con lo streamer che si sarebbe sentito sempre più a disagio per la richiesta di favori e conversazioni sessuali di Runesson dopo aver avuto una relazione romantica e sessuale con lo sviluppatore. Lo streamer avrebbe ritenuto di non poter opporsi a Runesson, a causa di un potenziale conflitto di interessi e del diventare finanziariamente dipendente dalla promozione dei suoi stream da parte di Runesson.

Lo streamer in questione ha rifiutato di commentare ufficialmente, ma ha dichiarato che alcune delle accuse erano fuori contesto o fuorvianti. Le accuse sono emerse circa un mese fa e sono state condivise in diverse comunità e forum online.