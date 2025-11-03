ARC Raiders prende d'assalto Steam - 1,5 milioni di copie vendute in soli tre giorni

HQ

Lo sviluppatore svedese Embark Studios sembra aver fatto l'impossibile e ha guadagnato un punto d'appoggio impressionante con una nuova IP su un mercato molto conteso. Questo secondo Gamalytic che sostiene che ARC Raiders ha venduto più di 1,5 milioni di copie in soli tre giorni. E questo conta solo Steam. Se fosse corretto, ciò si tradurrebbe in quasi 60 milioni di dollari di entrate per il team.

Certo, c'erano molte indicazioni prima del lancio che il titolo sarebbe decollato. Ma l'enorme numero di giocatori che si sono riversati durante il fine settimana ha colto di sorpresa Embark. Chi ha dovuto mettere su un sistema di code per evitare di sovraccaricare i server. Un risultato davvero straordinario per il team e si spera che saranno in grado di mantenere i giocatori interessati e costruire su questo successo iniziale.

Stai attualmente giocando a ARC Raiders ?