Arda Güler, ora decisivo per il Real Madrid, "aveva bisogno di aspettare il suo tempo in panchina", dice Ancelotti

HQ

Arda Güler è una delle migliori promesse del Real Madrid per il futuro. Tuttavia, il centrocampista turco non ha avuto molto tempo per svilupparsi nelle due stagioni che ha giocato al Real Madrid, apparendo a malapena nella formazione titolare, come Endrick, per la disperazione dei tifosi del Real Madrid che vogliono vedere un po' di sangue nuovo in squadra. Tuttavia, il suo impatto nelle ultime settimane è stato enorme ed è una delle persone responsabili del fatto che il Madrid abbia ancora opzioni in campionato.

Il 20enne ha segnato nelle ultime due partite di Liga con il Madrid: una vittoria per 1-0 sul Getafe e una vittoria per 3-2 sul Celta de Vigo domenica scorsa, segnando il primo gol e assistendo Mbappé al terzo gol. Questa volta si è guadagnato gli elogi di Carlo Ancelotti:

"È chiaro che il Güler di settembre non è il Güler di oggi, è cambiato molto. Anche il suo profilo fisico è cambiato, è molto più forte e ha ancora le stesse qualità. È stata una progressione abbastanza normale e naturale per un giovane giocatore del Real Madrid", ha detto l'allenatore italiano.

Güler avrebbe potuto crescere più velocemente se gli fosse stato concesso più tempo in campo? Questa è una domanda di cui non sapremo mai la risposta, ma molti esperti ora pensano che la prestazione di Güler abbia dimostrato che Ancelotti si sbagliava, e il futuro ex allenatore "los Blancos " ha un sacco di colpe per non aver dato abbastanza possibilità ai giocatori più giovani.

Ancelotti è però convinto che Arda dovesse "mangiare in panchina", come si dice in Spagna. "La storia del Real Madrid dice che devi aspettare il tuo tempo in panchina per essere un titolare indiscusso al Real Madrid. Arda è andata molto bene l'anno scorso, sta facendo meglio quest'anno e farà meglio l'anno prossimo. La panchina gli ha fatto bene, non gli ha dato fastidio".

Ma basterà ad Ancelotti affidarlo alla formazione titolare contro il Barcellona domenica prossima, partita assolutamente decisiva per il Madrid? "Può sempre giocare. Competerà per essere nell'undici titolare. Su questo non c'è dubbio".