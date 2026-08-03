Ariana Grande si ritira dal musical e si ritirerà dal pubblico dopo "un controllo continuo e incessante"

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La pop star e attrice Ariana Grande ha annunciato l'intenzione di ritirarsi dal pubblico relativamente presto, tutto in risposta a un "controllo continuo e senza fine", come confermato da uno dei suoi rappresentanti su People.

Il ritiro avverrà già dal 1° settembre, tutto dopo la conclusione del tour Eternal Sunshine a Londra, tutto perché la star cerca di prendersi una "meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche."

Questa decisione avverrà a costo che Grande parteciperà a una produzione musicale programmata a Londra, in cui non avrà più parte. Si prevedeva che sarebbe stato inaugurato nel 2027 al Barbican in città, ma sembra che ora il ruolo sarà assegnato a un'altra persona.

La dichiarazione completa del rappresentante di Grande aggiunge: "Ariana farà un passo indietro dalla visibilità dopo aver completato il Tour dell'Eterno Sole.

"Non vede l'ora di concludere il tour e concluderlo in modo positivo, sia in salute che felice, per poi prendersi una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, che hanno portato a un continuo e continuo scrutinio pubblico. Questo tour è stata un'esperienza bellissima per lei. Ama i suoi fan e ha amato ogni minuto di questo tour."

Anche se non viene menzionato esplicitamente, Grande è spesso al centro del dibattito sul suo aspetto fisico e sulla sua salute, forse questo che contribuisce alla sua decisione di allontanarsi dai riflettori.