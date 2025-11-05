Ariana Greenblatt e Justice Smith rivelano i supereroi che vorrebbero interpretare nell'Universo DC

HQ

Con il DC Universe ancora molto piccolo, ci sono molte speculazioni su chi interpreterà quale personaggio nel mondo più ampio. Finora, solo una manciata di figure importanti sono state scritturate, con molte altre ancora in sospeso, ma per quanto riguarda due famosi eroi,Now You See Me: Now You Don't Ariana Greenblatt e Justice Smith stanno lanciando i loro nomi sul ring.

Parlando con ComicBookMovie.com, a Greenblatt e Smith è stato chiesto dei casting dei loro sogni DCU, in cui il primo ha menzionato una certa eroina felina e il secondo ha anche menzionato un personaggio con connessioni con gli animali.

"Mi piacerebbe interpretare Catwoman. Mi piacerebbe", ha esordito Greenblatt, con Smith che ha poi aggiunto: "C'è un supereroe che ho sempre voluto essere. Ho sempre voluto essere il Beast Boy dei Teen Titans". Questo ha portato Greenblatt a seguire con "And I'll be Raven".

Vedere la coppia riunirsi per essere figure chiave nel Teen Titans sembra un affare particolarmente appropriato, anche se va detto che Smith è tutt'altro che un "adolescente" mentre Greenblatt presto supererà anche quella fascia d'età, quindi forse DC Studios andrà in una direzione diversa.

Chi ti piacerebbe vedere Greenblatt e Smith giocare nel DCU?