Ark II rimanda la finestra di lancio al 2028

Il futuro del franchise di Ark non è ancora al suo punto di massimo in vista all'orizzonte. Snail Games, l'editore del gioco sviluppato da Wildcard, ha rivelato in una riunione con i suoi investitori che il seguito del titolo di lunga durata, annunciato durante i Game Awards del 2020, ora sposta la sua uscita alla lontana e ampia finestra di uscita del 2028. Il titolo sarà preceduto alla fine del 2027 dall'espansione Legacy of Santiago per l'attuale Ark: Survival Ascended.

Dieci anni dopo l'uscita dell'episodio originale di Ark, il titolo continua ad attirare i giocatori nel suo mondo di sopravvivenza e dinosauri, di cui questa versione aggiornata è stata rilasciata nel 2023 utilizzando l'Unreal Engine 5. Ark Survival Ascended ha venduto oltre quattro milioni di copie su PC, Xbox Series e PS5, e vanta una comunità di modding molto attiva, con oltre 5.000 modder già rilasciati. Sembra quindi probabile che il gioco continuerà a crescere fino al rilascio di questo futuro DLC alla fine del 2027, che secondo il rapporto getterà le basi sia per la narrazione che per le meccaniche di gioco di Ark II.

