Arkane Studios ha quasi realizzato un gioco di Blade Runner prima di creare Dishonored

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Prima di realizzare Dishonored, Arkane Studios avrebbe potuto scegliere tra due IP iconiche per cui sviluppare giochi. Prima arrivò un nuovo titolo Thief, dato che Bethesda aveva la proprietà intellettuale e voleva sfruttarla. Ma c'era un altro grande franchise che avrebbe potuto ricevere il trattamento di Arkane in Blade Runner.

In un nuovo e lungo video di Raphael Colantonio e Harvey Smith, due delle menti creative chiave che hanno messo insieme Dishonored, la coppia rivela che è stato dato loro l'equivalente felino di "due sacchetti di erba gatta" prima di realizzare Dishonored. Entrambi erano grandi fan di Thief e Blade Runner, ma Colantonio ha spiegato che Thief sembrava un'offerta molto più tangibile. "Abbiamo fatto una proposta fantastica per Thief," disse Smith.

Per Blade Runner, hanno lavorato con un animatore specializzato nel combattimento in prima persona e hanno realizzato alcune brevi demo di cose come il combattimento dei replicanti per il gioco, che non hanno mai visto la luce. Inizialmente, Thief sembrava l'offerta, poi la proprietaria di Arkane, Bethesda, ha detto che poteva essere anche Bladerunner, ma Colantonio sapeva che lo studio semplicemente non poteva lavorare su entrambi i progetti.

Si è concretizzato come una divisione, con Smith visto come l'esperto di Bladerunner e Colantonio come il più grande fan di Thief. Questo ha reso il lavoro una sorta di competizione, e entrambi gli sviluppatori sono stati felici che non avessero mai avuto un vincitore. Invece, Dishonored è nato. Forse un mix dei due IP? Probabilmente no, ma i immersive sim sono ancora meglio per questo.