Arne Slot dice che la corsa al titolo di lega per il Liverpool è finita, che ora la Champions League e la FA Cup sono il fulcro
Il Liverpool affronta l'Arsenal stasera (20:00 GMT, 21:00 CET), e se vincessero, sarebbe a 11 punti dai leader.
Il Liverpool sembra aver in qualche modo migliorato la propria caduta in Premier League, con una serie di vittorie che li hanno portati al quarto posto in campionato, ma sono a 14 punti dal leader Arsenal, e Arne Slot ha ammesso di essere usciti dalla corsa alla Premier League.
"Non è mai bello dire che la corsa al titolo è finita, perché non si sa mai cosa può succedere nel calcio. Ma l'ultima cosa di cui dovremmo parlare in questo momento è la corsa al titolo. Sappiamo che la nostra posizione in campionato rende molto difficile competere con l'Arsenal per il titolo di campionato", ha detto Slot in un'intervista a Sky Sports.
"Il nostro primo obiettivo ora è un piazzamento tra i primi quattro e i primi cinque per qualificarsi alla Champions League. E tutte le altre cose per cui possiamo ancora giocare, per la Champions League, per la FA Cup. E se succede qualcosa che nessuno si aspetterebbe e probabilmente non è mai successo prima, allora cerchiamo di essere pronti."
Slot, tuttavia, rimane ottimista che "se le cose funzionano e ciò accadrà, allora questo gruppo di giocatori è capace di molto più di quanto i risultati ci dicono ora", ricordando che in questa stagione hanno sfidato Arsenal, Aston Villa, Real Madrid e Inter.
Il Liverpool affronta l'Arsenal stasera. Una vittoria del Liverpool ridurrebbe il divario a 11 punti, ma una sconfitta porterebbe l'Arsenal di 17 punti avanti al Liverpool e otto punti davanti alle squadre classificate 2 e 3, Manchester City e Aston Villa.