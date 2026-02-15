Arranger: A Role-Puzzling Adventure riceve un'edizione fisica bellissima, ma molto limitata

HQ

Per noi Arranger: A Role-Puzzling Adventure del 2024 è stato uno dei giochi della fiera al Summer Game Fest e poi uno dei migliori puzzle di quell'anno. Proponeva la svolta innovativa di Nico Recabarren al genere, facile da comprendere, ma che poi diventava sempre più complessa e interessante a ogni passo, insieme a una narrazione d'impatto e alle splendide illustrazioni di David Hellman di Braid.

Ora gli specialisti delle edizioni da collezione Lost in Cult hanno realizzato una splendida edizione fisica sia per Nintendo Switch che per PlayStation 5, che include, come puoi vedere qui sotto, diversi oggetti concreti come un poster, un adesivo, carte d'arte, una copertina alternativa e persino un'intervista agli sviluppatori e un saggio.

Come al solito con Lost in Cult (che in passato ha realizzato l'incredibile edizione da collezione di Immortality), l'unico problema qui è la quantità molto limitata prodotta. Puoi dare un'occhiata ai diversi pacchetti qui, dove potresti essere tentato anche dalla colonna sonora originale in vinile del compositore e, ehm, arrangiatore 7omas Batista.