Arteta dell'Arsenal accetta il rigore con la mano, ma è furioso per il rigore annullato da Hancko

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La semifinale di Champions League tra Atlético de Madrid e Arsenal è stata l'opposto rispetto alla partita del giorno precedente tra PSG e Bayern Monaco: 1-1, entrambi ai rigori, ma ha comunque creato suspense prima della partita decisiva della settimana successiva, poiché all'Arsenal è stato negato un rigore, con alcuni media inglesi che hanno definito un "furto".

È successo al 78° minuto, quando il subentrato Eberechi Eze è caduto a terra dopo un intervento di David Hancko. Nonostante il contatto piede su piede in area, l'arbitro Makkelie ha deciso di annullare il rigore, lasciando l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta incredibilmente furioso: "C'è un contatto chiaro. Prendi la decisione, non puoi annullare quella decisione quando devi guardarla 13 volte. È completamente inaccettabile a questo livello".

Arteta ha descritto la decisione del VAR di annullare il rigore come "completamente inaccettabile" e ha dichiarato che era contro le regole e ha cambiato il campo della partita, lasciando aperta la possibilità al club di protestare contro la decisione alla UEFA (tramite SkySports).

Tuttavia, Arteta ha accettato che la decisione di concedere un rigore all'Atleti dopo una mano di mano di Ben White, dopo che la palla era stata deviata dal ginocchio di White, anche se quel tipo di pallone di mano non viene chiamata in Premier League. "Sono stati coerenti su questo. Se devi infliggere una penalità per questo tipo di cose, devi accettarla."

Alcuni esperti ritengono che questo rigore sia stato fistato contro l'Atleti perché un rigore simile era stato fistato anche contro il Bayern Monaco il giorno precedente, un pallone di mano di Alphonse Davies dopo che il pallone era stato deviato dal corpo. Di solito in Premier League questi tipi di rigori non vengono fischiati, ma l'UEFA è più severa con le regole sulla pallamano: se la palla cambia traiettoria, è penalità, specialmente se il braccio è in una posizione innaturale, anche se è vicino al corpo.