Arturo Pérez-Reverte critica l'Accademia Reale Spagnola per aver inchinato agli influencer e ignorato gli scrittori

Arturo Pérez-Reverte, uno degli autori spagnoli più eminenti, ha lanciato un attacco deciso contro la massima autorità linguistica del paese, accusandola di cedere gli standard alle tendenze dei social media e alle personalità online. L'autore ha detto che ora l'Accademia Reale Spagnola dà più peso agli influencer che agli scrittori affermati.

Scrivendo su El Mundo, Pérez-Reverte sosteneva che "un opinionista, uno YouTuber o un influencer analfabeta" può ora influenzare il linguaggio più di un vincitore del Premio Cervantes. Il romanziere, lui stesso membro dell'accademia, ha detto che le opinioni degli scrittori professionisti vengono sempre più ignorate quando si prendono decisioni sul linguaggio.

Più nello specifico, accusò quella che chiamò la fazione "tutto è permesso" dell'accademia di tollerare errori e di banalizzare lo spagnolo con la scusa di riflettere l'uso comune. Gli scrittori, diceva, fanno più che preservare il linguaggio... Essi plasmano attivamente il suo futuro, rendendo la loro marginalizzazione particolarmente dannosa.

Pérez-Reverte ha anche respinto l'idea che l'accademia dovrebbe semplicemente registrare come viene usato il linguaggio piuttosto che definire la correttezza. Accettare ogni interpretazione popolare, avvertì, svuota il concetto di linguaggio corretto del significato e apre la porta alla pressione di politica, media e social platform.

L'accademia ha rifiutato di commentare pubblicamente, ma fonti hanno detto che le sue critiche saranno formalmente esaminate. Hanno aggiunto che Pérez-Reverte sarà invitato a difendere le sue argomentazioni davanti all'intero corpo, suggerendo che il dibattito su chi controlli l'evoluzione dello spagnolo è tutt'altro che concluso... Cosa pensi dei commenti dell'autore?