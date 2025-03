Ashly Burch sull'IA: "Molte persone pensano che l'IA risolverà tutti i nostri problemi"

HQ

Da quando è entrata in scena, l'intelligenza artificiale è stata una tecnologia e una parola d'ordine con molte connotazioni negative nei settori dell'intrattenimento e della creatività. Stiamo vedendo editori, giganti della produzione e società madri che cercano di esplorare ulteriormente la tecnologia come un modo per ridurre le spese a scapito dell'influenza umana. Ha raggiunto un punto in cui SAG-AFTRA ha indetto uno sciopero (e per il mondo dei videogiochi, sta ancora scioperando) per proteggere i suoi membri dall'intelligenza artificiale e da altre questioni incombenti, e alcuni membri influenti del settore stanno persino parlando dell'uso della tecnologia.

Una di queste persone è Ashly Burch, nota per aver interpretato Aloy nella serie Guerrilla Games ' Horizon e anche per essere stata una star e una recente regista dello show Mythic Quest di Apple TV+, che ha recentemente pubblicato un TikTok in cui si rivolge una demo tecnologica presentata da Sony che ha creato una versione "vivente" di Aloy senza il coinvolgimento di Burch.

In seguito, il nostro David Caballero ha avuto la possibilità di parlare con Burch per un'intervista su Mythic Quest e il suo spin-off Side Quest, dove la conversazione si è naturalmente evoluta in una discussione sull'intelligenza artificiale.

"Mythic Quest è stato interessante in quanto mi sembra che sia stato stranamente profetico in diversi casi", ha detto Burch. "Ricordo che nella prima stagione, abbiamo un'intera trama in cui qualcuno hackera un personaggio non giocante e inizia a usarlo. E penso che una storia del genere sia venuta fuori dopo che abbiamo iniziato a lavorare allo show. Eravamo tipo, che diamine?

"Sì, voglio dire, Mythic Quest è interessante in quanto è, sai, è una commedia sul posto di lavoro, ma riguarda i giochi. Quindi, possiamo toccare questi, alcuni di questi come i problemi scottanti che si verificano nei giochi e farlo in modo divertente, e penso che quell'episodio sia una sorta di grande rappresentazione, credo, di come molte persone pensano all'IA, che è come se risolvesse tutti i nostri problemi. Andrà tutto bene. Lo faremo fare all'intelligenza artificiale e sarà risolto e andrà bene. E lo fa in modo comico attraverso i nostri personaggi che mostrano i limiti dell'intelligenza artificiale.

"Quindi sì, Mythic Quest è sempre stato fantastico per questo, in quanto utilizza il gioco come sfondo per raccontare storie di personaggi, ma anche per generare commedie, il che è stato fantastico. E quindi, sì, è un grande vantaggio in questo senso. Ma è interessante... Voglio dire, l'intelligenza artificiale è una cosa che sta influenzando, sai, i precedenti scioperi per gli scrittori e gli attori davanti alla telecamera riguardavano in gran parte l'intelligenza artificiale. L'attuale sciopero SAG-AFTRA contro i videogiochi riguarda l'intelligenza artificiale. Quindi, è una cosa che, credo, è in cima ai pensieri di molte persone. Ho amici che stanno studiando e i loro capi dicono: 'Iniziamo a usare l'intelligenza artificiale'. "

Burch ha poi fornito un breve aneddoto su altri usi dell'IA nel mondo.

"È ovunque. In realtà, l'assistente di uno scrittore di Mythic Quest ha postato di recente su Instagram, Randall, che stava passando attraverso il drive-thru di Taco Bell e c'era un codice QR che diceva: "Useremo la tua voce per addestrare l'intelligenza artificiale". Quindi, è ovunque. È sicuramente qualcosa che penso sia nella mente di molte persone. Quindi sono felice che siamo riusciti a parlarne un po' in Mythic Quest".

Puoi vedere l'intervista completa con Burch e i creatori di Mythic Quest Katie McElhenney e John Howell qui sotto, per conoscere l'influenza e l'impatto di Ubisoft nella sua creazione e anche lo spin-off Side Quest.