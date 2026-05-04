Ask.com non c'è più

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Un motore di ricerca chiamato Ask.com era noto per la sua mascotte maggiordomo chiamata Jeeves, e ora il motore di ricerca non esiste più. InterActiveCorp ha deciso di ritirarsi dal settore delle ricerche, come riportato da Engadget.

Una dichiarazione ufficiale chiarisce le cose.

"Man mano che IAC continua a affinare il suo focus, abbiamo deciso di interrompere la nostra attività di ricerca, che include Ask.com. Dopo 25 anni passati a rispondere alle domande del mondo, Ask.com chiuso ufficialmente il 1° maggio 2026."

Questo significa che Ask.com si unisce al cimitero di diversi motori di ricerca, come AltaVista (ricordi quello?). E così, un'era di internet sta per finire.