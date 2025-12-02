Aspettatevi di vedere altri 007 First Light domani

HQ

IO Interactive ha già mostrato una buona dose di gameplay per il tanto atteso e imminente 007 First Light. L'action-adventure di James Bond, che abbiamo visto alla Gamescom, ha avuto un dedicato State of Play Direct in autunno, prima di diventare un progetto chiave anche nelle ultime presentazioni Xbox, incluso dove ha confermato il ruolo di Gemma Chan e ha svelato l'Aston Martin di 007. Ora sappiamo quando vedremo la partita la prossima.

In vista del lancio a marzo, IOI ha confermato che domani 3 dicembre si terrà uno stream di sviluppatori, in cui verrà proposto un nuovo sguardo al gioco. Questa sarà la prima di una serie di stream simili in cui membri chiave del team di sviluppo saranno presenti per discutere alcune parti dell'azione.

A tal fine, per il prossimo primo episodio, dovremmo aspettarci di vedere: "Sintonizzati mentre alziamo il sipario su tutto ciò che riguarda il gameplay con Andreas Krogh, Direttore del Gameplay, e Thomas Pulluelo, Senior Level Designer, durante il nostro stream di sviluppo Beyond the Light!"

https://x.com/007gameioi/status/1995555353887674429

L'orario esatto dello show è fissato alle 16:00 GMT/17:00 CET e potete vederlo in diretta su Twitch.