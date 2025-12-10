Assassin's Creed Black Flag Risincronizzato con una valutazione di PEGI

HQ

Da un po' di tempo riportiamo le prove di costruzione di un remake di Assassin's Creed IV: Black Flag. Dalle prime voci fino alla quasi conferma definitiva, sembra che questo gioco sia ormai pronto per essere svelato, dato che ora ha persino una classificazione PIG.

Quella valutazione è stata rilevata da Corkben su Twitter/X, ed è stata riportata da Eurogamer e altri siti nelle ore successive alla sua scoperta. La valutazione è poi scomparsa, ma una volta trovata qualcosa su internet, tende a rimanere presente.

Vediamo che il titolo del gioco apparentemente sarà Assassin's Creed Black Flag Resynced, il che sembra adatto a un remake. Ha anche un punteggio di 18 da PEGI, il che non sorprende considerando tutta la violenza dei pirati a cui puoi partecipare.

Sembra solo questione di tempo prima che questo gioco venga ufficialmente svelato. Con i Game Awards alle porte, sembra il momento perfetto per Ubisoft di ammettere finalmente di aver custodito uno dei segreti peggio custoditi del mondo videoludico.