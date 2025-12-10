Assassin's Creed Black Flag Risincronizzato con una valutazione di PEGI
Se Ubisoft pensa ancora che il remake di Black Flag sorprenderà qualcuno quando sarà ufficialmente rivelato, si sbaglia di grosso.
Da un po' di tempo riportiamo le prove di costruzione di un remake di Assassin's Creed IV: Black Flag. Dalle prime voci fino alla quasi conferma definitiva, sembra che questo gioco sia ormai pronto per essere svelato, dato che ora ha persino una classificazione PIG.
Quella valutazione è stata rilevata da Corkben su Twitter/X, ed è stata riportata da Eurogamer e altri siti nelle ore successive alla sua scoperta. La valutazione è poi scomparsa, ma una volta trovata qualcosa su internet, tende a rimanere presente.
Vediamo che il titolo del gioco apparentemente sarà Assassin's Creed Black Flag Resynced, il che sembra adatto a un remake. Ha anche un punteggio di 18 da PEGI, il che non sorprende considerando tutta la violenza dei pirati a cui puoi partecipare.
Sembra solo questione di tempo prima che questo gioco venga ufficialmente svelato. Con i Game Awards alle porte, sembra il momento perfetto per Ubisoft di ammettere finalmente di aver custodito uno dei segreti peggio custoditi del mondo videoludico.