Assassin's Creed Shadows aggiunge la missione finale della storia, ricompense crossover e contenuti di endgame nell'ultimo aggiornamento

HQ

Quasi un anno e tre mesi dal lancio di Assassin's Creed Shadows, stiamo ricevendo l'ultimo aggiornamento di contenuti del gioco. Abbiamo visto di tutto, dalle missioni narrative aggiuntive ai crossover con Attack On Titan, da quando Shadows è stato lanciato per la prima volta, e ora Ubisoft guarda oltre il mare verso la sua prossima avventura.

Ma ascolta, cosa sta navigando verso di noi all'orizzonte? È una coppia di Templari, che hanno cattive intenzioni verso i nostri protagonisti Naoe e Yasuke. I Templari di livello élite noti come Croce Nera ti daranno la caccia e cercheranno di completare la loro nefasta missione, e spetta a te fermarli in questo capitolo finale della storia per Naoe e Yasuke.

Una volta terminato, puoi comunque interagire con molti contenuti post-storia, inclusa la nuova funzione endgame Domains, che ti offre 10 livelli di sfida extra da completare nell'Aggiornamento del titolo 1.1.11. Inoltre, ci sono anche molte nuove armi, costumi, oggetti e altro da sbloccare, che possono darti ricompense sia in Assassin's Creed: Black Flag Resynced che in Shadows.

Come previsto, ci sono anche molti miglioramenti per la qualità della vita, correzioni di bug e altro ancora inclusi nell'ultimo aggiornamento dei contenuti. Se ci sono bug persistenti, immaginiamo che Ubisoft possa intervenire per un hotfix a un certo punto, ma per il resto questa è la fine per l'esperienza Assassin's Creed Shadows.