Assassin's Creed Shadows in arrivo su Switch 2 a dicembre

Ubisoft ha appena rivelato la data di lancio definitiva per Assassin's Creed Shadows il Nintendo Switch 2. L'enorme gioco di ruolo arriverà sulla piattaforma ibrida già il 2 dicembre, in una versione che presenta tutti gli aggiornamenti dei contenuti e i miglioramenti apportati alle edizioni su PC, PS5 e Xbox Series X/S, anche l'espansione Claws of Awaji, sarà inclusa.

Questa versione sfrutterà però anche il touch screen della console, in quanto i giocatori saranno in grado di navigare più rapidamente nei menu, nella mappa e nell'interfaccia Hideout in modo ancora più efficace senza bisogno di utilizzare i joystick.

Per coloro che si chiedono come Assassin's Creed Shadows sarà presentato sul Switch 2, arriverà come Game Key Card sia nella sua versione fisica che in quella digitale. Tuttavia, supporterà la progressione incrociata con le altre edizioni, il che significa che puoi passare senza problemi da una piattaforma all'altra.

Ma non è tutto. Ubisoft ha anche presentato la roadmap autunnale del gioco (nonostante il fatto che siamo già in autunno inoltrato...), che mostra cosa arriverà nel gioco fino alla fine dell'anno. Puoi vedere la tabella di marcia e anche un riepilogo qui sotto.

28 ottobre - Aggiornamento gratuito di Parkour #2:



Espulsione in annullamento



Meccanica di cattura



Espulsione laterale sul parkour verso il basso



Salto manuale con oggetto non in piedi



28 ottobre - Castelli corrotti:



Funzione di respawn del castello



Nemici più grandi e ricompense



25 novembre - 3° Story Drop:



Nuova missione gratuita che aggiunge una storia con Naoe e Yasuke e introduce nuove abilità e un puzzle Isu



25 novembre - 2° Collaborazione Speciale:



Da confermare



2 dicembre - Lancio di Nintendo Switch 2