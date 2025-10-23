Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows in arrivo su Switch 2 a dicembre

La prossima versione sarà dotata di supporto per il touch screen, oltre a tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti apportati al gioco sin dall'arrivo.

HQ

Ubisoft ha appena rivelato la data di lancio definitiva per Assassin's Creed Shadows il Nintendo Switch 2. L'enorme gioco di ruolo arriverà sulla piattaforma ibrida già il 2 dicembre, in una versione che presenta tutti gli aggiornamenti dei contenuti e i miglioramenti apportati alle edizioni su PC, PS5 e Xbox Series X/S, anche l'espansione Claws of Awaji, sarà inclusa.

Assassin's Creed Shadows

Questa versione sfrutterà però anche il touch screen della console, in quanto i giocatori saranno in grado di navigare più rapidamente nei menu, nella mappa e nell'interfaccia Hideout in modo ancora più efficace senza bisogno di utilizzare i joystick.

Per coloro che si chiedono come Assassin's Creed Shadows sarà presentato sul Switch 2, arriverà come Game Key Card sia nella sua versione fisica che in quella digitale. Tuttavia, supporterà la progressione incrociata con le altre edizioni, il che significa che puoi passare senza problemi da una piattaforma all'altra.

HQ

Ma non è tutto. Ubisoft ha anche presentato la roadmap autunnale del gioco (nonostante il fatto che siamo già in autunno inoltrato...), che mostra cosa arriverà nel gioco fino alla fine dell'anno. Puoi vedere la tabella di marcia e anche un riepilogo qui sotto.

28 ottobre - Aggiornamento gratuito di Parkour #2:


  • Espulsione in annullamento

  • Meccanica di cattura

  • Espulsione laterale sul parkour verso il basso

  • Salto manuale con oggetto non in piedi

28 ottobre - Castelli corrotti:


  • Funzione di respawn del castello

  • Nemici più grandi e ricompense

25 novembre - 3° Story Drop:


  • Nuova missione gratuita che aggiunge una storia con Naoe e Yasuke e introduce nuove abilità e un puzzle Isu

25 novembre - 2° Collaborazione Speciale:


  • Da confermare

2 dicembre - Lancio di Nintendo Switch 2

Assassin's Creed Shadows

Testi correlati

0
Assassin's Creed Shadows Score

Assassin's Creed Shadows

RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

Ubisoft offre un'esperienza di Assassin's Creed che è forse l'esempio più calzante della serie da anni, anche se non priva di difetti.



Caricamento del prossimo contenuto