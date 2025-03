Assassin's Creed Shadows La squadra ringrazia tutti i giocatori per l'accoglienza positiva

HQ

Dopo un periodo di sviluppo impegnativo segnato da ritardi e polemiche, Assassin's Creed Shadows è stato lanciato con grande successo. Il gioco ha già attirato oltre due milioni di giocatori ed è diventato uno dei più grandi lanci del franchise, cosa per cui il team di sviluppo di Ubisoft Quebec ha ora espresso la sua gratitudine.

Il team ha scritto:

"Questo fine settimana, molti di noi del team di sviluppo hanno passato del tempo a leggere le vostre reazioni sul subreddit di Assassin's Creed, e vogliamo solo dirvi grazie. L'enorme quantità di amore e positività che abbiamo ricevuto è stata incredibilmente commovente".

Hanno prestato particolare attenzione a un post personale su Reddit, in cui l'utente ha elogiato tutto, dalla grafica all'esplorazione e al sistema di combattimento.

"Ci siamo imbattuti in questo post in particolare e ci ha davvero commosso. Vedere la tua eccitazione, le tue reazioni riflessive e la tua gioia ha significato molto per noi. Dopo anni di duro lavoro, non c'è niente di più gratificante che vedere la comunità connettersi con ciò che abbiamo creato".

Inoltre, il team ha anche scritto che continuano a essere reattivi e ad ascoltare il feedback dei giocatori, e che molte cose interessanti sono in serbo per Shadows in futuro.

"Anche se non rispondiamo direttamente, sappiate che stiamo ascoltando. L'intero team di sviluppo ha letto i tuoi post - i festeggiamenti, i feedback, le teorie - ed è stato stimolante. Ci alimenta. E ci aiuta a continuare a migliorare.

"Grazie per aver fatto parte di questo viaggio con noi. Questo è solo l'inizio per Shadows e siamo entusiasti di vedere il gioco evolversi con voi al nostro fianco".

Cosa speri di vedere dopo in Shadows e sei soddisfatto dell'esperienza finora?