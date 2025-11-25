Assassin's Creed Shadows ottiene il crossover con Attack on Titan

HQ

Attack on Titan potrebbe essere ufficialmente terminato da un po' di tempo, ma la sua influenza si fa ancora sentire, soprattutto su Ubisoft, a quanto pare. Una nuova collaborazione vede Naoe e Yasuke addentrarsi nelle grotte di cristallo per impedire che qualcuno venga trasformato in un titano.

Naoe riceverà un nuovo costume che la vede indossare un cosplay di Mikasa della serie Attack on Titan, e anche Yasuke avrà un look ispirato a Armoured Titan come parte di questo DLC. È disponibile da oggi fino al 22 dicembre, e per giocarlo dovrai aver sbloccato Yasuke come personaggio giocabile.

La missione giocabile è separata dagli elementi cosmetici di gioco, a parte una katana di cristallo per Naoe. Gli outfit sono disponibili nello store di gioco per l'acquisto. Sembra che l'amore di Ubisoft per AOT si sia diffuso oltre Assassin's Creed, dato che anche Eren, Mikasa e Levi si uniranno a Brawlhalla come skin crossover.