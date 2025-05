Assetto Corsa Evo aggiorna l'accesso anticipato alla versione 0.2

HQ

Grandi notizie per gli appassionati di simracing. Kunos Simulazioni ha rilasciato oggi un importante aggiornamento per Assetto Corsa Evo, il nuovo capitolo del franchise di simulatori di guida. Questa versione 0.2 è disponibile per l'accesso anticipato di AC EVO su Steam ed è un grande passo avanti per gli attuali utenti del gioco, in quanto offre molti contenuti, sia online che offline.

A partire dai punti salienti, l'aggiornamento 0.2 include due nuove modalità di gioco, Aperta e Carriera. La modalità aperta è un'opzione offline in cui i giocatori avranno accesso immediato a tutti i tipi di opzioni di personalizzazione per tutti i veicoli. La modalità Carriera, d'altra parte, si basa sulla progressione del giocatore, integrandosi con Driving Academy e l'economia interna del gioco, quindi ti senti come se stessi costruendo la tua carriera di pilota un passo alla volta. Questa modalità è disponibile anche offline.

Assetto Corsa Evo 0.2 include anche sette nuovi veicoli, le cui descrizioni possono essere trovate anche di seguito, e due percorsi: The Americas, situato ad Austin, Texas, e Donington Park (Leicestershire, Inghilterra).

Nuovi veicoli in AC EVO 0.2



Alfa Romeo Giulia Sprint GTA



Coppa Lotus Exige V6



Porsche 911 Turbo 3.6 (964)



Mazda MX-5 (NA)



Honda NSX-R



Maserati GT2



Alfa Romeo 75 1.8 Turbo Evoluzione



C'è anche una nuova funzionalità che sarà interessante per la sua applicazione al lato professionale del gioco, in quanto ora è presente una Replay Gallery dove i giocatori possono rivedere i filmati delle loro gare e test alla ricerca della massima efficacia sull'asfalto.

Inoltre, c'è un ampio elenco di miglioramenti minori e modifiche ai sottosistemi tecnici, all'IA e ad altri sottosistemi per AC EVO inclusi in questo aggiornamento, che può essere trovato per intero qui.