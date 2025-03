Astro Bot regista: "Va bene fare un piccolo gioco"

HQ

Sembra che i giorni dei giochi che si vantavano di quante centinaia di ore impiegano per essere completati stiano iniziando a essere finiti. Certo, un gioco come Kingdom Come: Deliverance II o Baldur's Gate III può richiedere quelle ore, ma quando si accumula il numero di enormi giochi di ruolo rilasciati in un dato anno, diventa chiaro che non li giocherai mai tutti.

Nicolas Doucet, regista del vincitore del GOTY 2024 ai The Game Awards Astro Bot, ha recentemente parlato a un panel alla GDC (grazie, GamesRadar), affermando che i giochi non hanno bisogno di essere enormi al giorno d'oggi.

"Fin dall'inizio, eravamo nella mentalità che andava bene fare un gioco compatto... va bene fare un piccolo gioco", ha detto. "Quindi, per noi, significa che stiamo realizzando qualcosa di tale scala da poterlo controllare completamente. Questo dal punto di vista dello sviluppo. Ma non solo. Per quanto riguarda i giocatori, sappiamo tutti che i giocatori di oggi hanno un arretrato di partite e non possono completare le loro partite, quindi la prospettiva di una partita che si può effettivamente completare è un argomento davvero convincente".

Anche se potresti non avere un'ora pari a ogni dollaro speso per un gioco come Astro Bot, la concentrazione e il divertimento forniti potrebbero significare che non hai a posto non avere risme di dialoghi da esaminare o un'enorme mappa da esplorare in ogni centimetro.

Preferisci giochi più piccoli o più grandi?