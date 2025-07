AT-ST sotto i riflettori nell'ultimo set LEGO Star Wars UCS

HQ

L'AT-ST Walker di Star Wars, l'iconico "chicken walker", sta finalmente facendo il suo grande ingresso nell'universo LEGO come un set UCS a tutti gli effetti. Con 1.513 pezzi, è un must per i collezionisti: una costruzione impressionante che è alta circa 37 cm e larga e lunga 22 cm, il che lo rende un pezzo da scaffale perfetto per qualsiasi nerd di Star Wars.

Il set è rivolto a collezionisti adulti con un'età consigliata di 18+ anni e uscirà il 1° agosto con un prezzo di $ 199. In altre parole, non è così schiacciante come alcuni dei più grandi giganti UCS.

Visivamente e in termini di dettagli, l'AT-ST rimane fedele al suo design sullo schermo, completo di articolazioni snodabili e proporzioni accurate sullo schermo, che lo rendono un modello da esposizione molto elegante. Anche le dimensioni sono perfette: abbastanza grandi da impressionare, ma non così ingombranti da occupare l'intero scaffale (guardando te, Star Wars Venator).

Se non vedi l'ora di assicurartene uno, i preordini sono ora disponibili sul sito Web ufficiale di LEGO.

Sarà un set che stai acquistando?