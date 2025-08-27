Atari ha acquisito cinque titoli da Ubisoft

HQ

Abbiamo segnalato più volte le difficoltà finanziarie di Ubisoft, con una serie di obiettivi di vendita mancati di alto profilo negli ultimi anni. Ciò li ha portati a essere costretti a stringere una partnership approfondita con la società cinese Tencent questa primavera.

Non sappiamo se ci siano collegamenti con gli eventi di oggi, ma ora è confermato che hanno anche venduto un certo numero dei loro franchise più piccoli - ma acclamati - ad Atari. Il comunicato stampa ci dice che questi sono Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden, Grow Home e Grow Up. Deborah Papiernik, vice president of new business di Atari, è naturalmente entusiasta di questo e commenta:

"Milioni di giocatori hanno sperimentato questi mondi nel corso degli anni, e questo aprirà le porte ai giocatori di lunga data per rivisitare quei ricordi, invitando un nuovo pubblico a scoprirli per la prima volta. Atari ha una ricca eredità videoludica e un profondo apprezzamento per questi titoli classici, siamo entusiasti di vedere come si evolveranno e si connetteranno con i giocatori in modi nuovi e significativi".

Anche il capo di Atari, Wade Rosen, ha rilasciato alcuni commenti ufficiali sull'acquisizione, spiegando che la società è "entusiasta di reintrodurre questi titoli, esplorando anche modi per espandere ed evolvere questi franchise".

Atari ha ovviamente acquistato queste serie per usarle, quindi speriamo che non passerà molto tempo prima che riappaiano in forma rivitalizzata, e forse ci saranno anche un sequel o due?